Il presidente Di Maria all'Istituto Agrario "Mario Vetrone" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha visitato stamani l'Istituto di Istruzione Superiore "Mario Vetrone – Galileo Galilei" di contrada Piano Cappelle di Benevento. Il presidente è stato accompagnato nella visita dalla Dirigente scolastica Angela Maria Pelosi, dal Direttore dell'azienda agraria Gerardo Mercurio, e dai docenti Raffaele Nardone e Beatrice Scocca. Nato, su finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, come "Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura – Benevento" nel 1960, questa Scuola è una delle strutture scolastiche più prestigiose della Campania in quanto esempio di funzionalità, efficienza e bellezza dell' edilizia scolastica del dopoguerra. Disposto su 60 ettari alle porte della città di Benevento, i numerosi corpi di fabbrica in cui si svolge l'attività dell'Istituto ospitano, oltre alle ...

