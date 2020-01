Il nuovo trailer di Soulcalibur 6 è dedicato a Haohmaru, il personaggio in arrivo da Samurai Shodown (Di lunedì 27 gennaio 2020) Haohmaru di Samurai Shodown è la star dell'ultimo trailer di Soulcalibur 6.Il nuovo personaggio DLC, Haohmaru, è stato annunciato per Soulcalibur 6 nel mese di agosto dello scorso e in seguito riconfermato a novembre quando Hilde è stata aggiunta gioco.Questo sarà il secondo personaggio ad essere pubblicato come parte del Season Pass 2. Leggi altro... eurogamer

