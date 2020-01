Il mondo piange Kobe Bryant: «Siamo cresciuti con il tuo mito» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Addio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantÈ un lutto comune, una tristezza che unisce, uno sgomento inatteso. Non è solo il mondo dello sport a piangere Kobe Bryant, è il mondo intero. Dalla politica allo spettacolo passando per milioni di persone comuni, quelle che si sono radunate davanti allo Staple Center di Los Angeles e le decine di migliaia che si sono riversate sui social a raccontare il loro amore per un giocatore che ha fatto la storia della pallacanestro. https://twitter.com/TheEllenShow/status/1221528514022670337 «Non riesco a credere che sia vero» ha scritto ... vanityfair

SkyTG24 : Kobe Bryant, LeBron James piange per la morte del campione Nba. VIDEO - Lega_B : Il Presidente @BalataMauro, la Lega B, insieme a tutto il mondo dello sport piange la prematura scomparsa di Kobe… - LaStampa : Da Trump a Meneghin, il mondo piange la morte di Kobe Bryant -