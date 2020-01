Il governo va avanti. Ma il Pd chiede un nuovo "asse politico" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il governo non è affatto instabile. Anzi. Ma ora basta con gli "smarcamenti e le bandierine". Serve unità e marciare uniti verso la stessa meta. E a Matteo Salvini invia un messaggio chiaro: "È lui il vero sconfitto", perché ha "condotto una campagna elettorale indegna". All'indomani del voto in Emilia Romagna e Calabria, il premier Giuseppe Conte tira le somme di elezioni che, a suo dire, non hanno intaccato né il governo né la maggioranza che lo sostiene. E questo, anche se il risultato ottenuto dai 5 stelle non è certo soddisfacente, perché "i numeri in Parlamento sono diversi" rispetto a quelli usciti dalle urne, osserva il premier. Per il Pd, però, non è proprio così. Anche se i dem non hanno nessuna intenzione di minare l'esecutivo, "è giusto che oggi si usi questo risultato per modificare l'asse politico del governo su molte questioni. Ad ... agi

FrancescoBonif1 : Bellissimo risultato di Bonaccini in Emilia. Viva il Buon Governo! Ora sblocchiamo i cantieri e riportiamo la crescita, avanti! - nzingaretti : Un'altra priorità è il governo nazionale. Dobbiamo continuare con il governo del fare per andare avanti tutti e dob… - nzingaretti : Ora dobbiamo aprire una fase nuova al governo. In queste settimane abbiamo rimesso i soldi nelle tasche degli itali… -