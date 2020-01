Il governo sceglie il 29 marzo per il referendum sul taglio dei parlamentari (Di lunedì 27 gennaio 2020) In Italia referendum sul taglio dei parlamentari. Si vota il 29 marzo. Lo ha stabilito il Cdm dopo il via libera della Cassazione. Non è previsto quorum. I risultati definitivi delle regionali. Stefano Bonaccini (Pd) riconfermato presidente dell’Emilia-Romagna con il 51,4 per cento. In Calabria ilfoglio

Kalmha : RT @ilfoglio_it: Il governo sceglie il 29 marzo per il referendum sul taglio dei parlamentari. Le notizie del giorno, in breve. Tutto quell… - ilfoglio_it : Il governo sceglie il 29 marzo per il referendum sul taglio dei parlamentari. Le notizie del giorno, in breve. Tutt… - Wolf___90 : @amirapvt Solo Scalfaro sciolse il governo ridando parola al popolo, perchè non c'erà più sintonia tra il volere de… -