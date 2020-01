Il governo indica il 29 marzo come data per il referendum sul taglio dei parlamentari (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Consiglio dei ministri ha deciso di indicare la data del 29 marzo per il referendum sulla riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari. Lo si apprende da fonti di governo. huffingtonpost

