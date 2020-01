Il giorno dopo, Matteo Salvini si dice "soddisfatto". Perché "il cambio è solo rinviato" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il giorno dopo, Matteo Salvini mostra soddisfazione per i risultati elettorali. La Calabria è stata vinta, l’Emilia Romagna no, ma i dati gratificano il leader leghista, secondo cui l’appuntamento della vittoria è solo rinviato nel tempo. Arrivano poi segnali positivi dalla coalizione, “il centrodestra ha dato prova di compattezza. Chiaro che se ieri si fosse votato a livello nazionale il centrodestra avrebbe stravinto”. “Finalmente una notte in cui si è dormito qualche ora. Un’analisi al volo anche se i seggi sono aperti, ma mi sono alzato assolutamente soddisfatto” assicura Salvini, “non solo perché abbiamo fatto con tutta la squadra tutto quello che è umanamente possibile e di più”.Salvini ricorda che in Emilia Romagna “abbiamo fatto opposizione con 9 consiglieri fino a ieri, ... huffingtonpost

