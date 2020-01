Il fratello di Nicki Minaj condannato per abusi sessuali su una bambina (Di lunedì 27 gennaio 2020) Jelani Maraj, è stato condannato a 25 anni di prigione per il reato di stupro ai danni della sua figliastra. I fatti sono relativi al 2015, quando il fratello della popstar ha abusato ripetutamente della bambina di 11 anni, la quale lo ha poi incastrato con le sue testimonianze in quello stesso anno. fanpage

ya_namjoon : Nicki non ha fatto niente, questo articolo parla di suo fratello ma ovviamente devo utilizzare il nome di Minaj per… -