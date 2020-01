Il crollo del Cinque Stelle, irrilevante in Emilia (e indebolito al governo nazionale) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Hanno perso tutti: quelli che hanno voluto correre da soli a tutti i costi e quelli che non hanno saputo fermarli, rimettendo la decisione nelle mani degli iscritti su Rousseau ilsole24ore

mante : Il buon risultato del PD in Emilia Romagna, lo sanno anche i sassi, non è un buon risultato del PD. È la somma di s… - you_trend : L'evoluzione del voto (in valori assoluti) ai partiti in #EmiliaRomagna. Si nota il crollo di #M5S e #ForzaItalia,… - sole24ore : Il crollo del Cinque Stelle, irrilevante in Emilia (e al governo) -