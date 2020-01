Il Coronavirus ‘minaccia’ l’economia: a rischio 1,2 punti del Pil (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il ‘Coronavirus’ minaccia l’economia cinese e internazionale. A rischio 1,2 punti del Pil con turismo e consumi a risentirne di più. PECHINO (CINA) – Il Coronavirus minaccia l’economia: a rischio 1,2 punti del Pil. A ipotizzarlo è Il Sole 24 Ore che cita il Fondo Monetario Internazionale. Per il Fmi è ancora presto ipotizzare l’impatto che potrà avere questo virus ma è alto il rischio di problemi in molti settori, specialmente quello del turismo e dei consumi. Nell’ultima sessione (quella di venerdì 24 gennaio 2020) la Borsa di Shanghai ha chiuso con un -2,8%. Male anche i titoli delle compagnie aree e delle altre società legate al settore viaggi con un fine settimane chiuso da incubo. In difficoltà anche i big del lusso Da segnalare le difficoltà anche dei big del lusso. Tutti i grandi marchi hanno risentito dell’espansione ... newsmondo

