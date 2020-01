Il coronavirus affonda le Borse, in rosso anche Wall Street. Spread in calo dopo voto (Di lunedì 27 gennaio 2020) Le piazze europee accelerano i cali con la brusca frenata della Borsa americana. Da oggi fino a giovedì , salvo decisioni legate al rischio epidemia, mercati cinesi chiusi per festività. Si apre la settimana della Fed ma soprattutto della Banca di Inghilterra anche se l'attesa di un taglio tassi in Uk è calata. Da domani trimestrali dei big della tecnologia Usa. A Piazza Affari tengono le banche e le utility, male lusso e industria ilsole24ore

