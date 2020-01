Il consolato russo a Napoli promuove lo studio del cirillico. Schiavo: Opportunità immediate di lavoro (Di lunedì 27 gennaio 2020) Si è tenuto l’«Open Day» del Liceo Polispecialistico «Plinio Seniore» di Castellammare di Stabia che organizza corsi di lingua russa. Un’opzione importante per tanti studenti, promossa non a caso con grande forza ed entusiasmo dal consolato Onorario della Federazione Russa in Napoli, con in testa il console onorario Vincenzo Schiavo, presente all’iniziativa. «Il nostro ufficio consolare – riferisce Schiavo – ha inteso fornire ogni sostegno a quella che consideriamo un’importantissima Opportunità per i ragazzi della nostra regione. In questo Istituto ci sono tanti ragazzi che studiano il russo, la sesta lingua al mondo. Ci sono già decine di ragazzi che sono al quarto anno. Studiare il russo è una grande Opportunità per vari motivi: basti pensare che sono 30mila i turisti russofoni che ogni anno visitano Napoli, sono circa 300 milioni le persone che parlano il russo nel mondo, 200 ... ildenaro

