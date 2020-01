Il Collana è socchiuso: palestre aperte, pista no. Perché? Chiedete alla burocrazia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Lo Stadio Collana è aperto. Ufficialmente aperto. Tocca ripeterlo, Perché dopo tre anni e due giorni di cancelli sbarrati va curata la sensazione di straniamento. Anche se più che aperto può dirsi socchiuso: oggi partono le attività delle due palestre, tra arti marziali e ginnastica artistica. La pista d’atletica, la regina, se ne sta ancora lì spoglia, nuova e inutilizzabile. Il motivo è quello più scontato e deprimente: la consegna materiale della pista, ristrutturata per le Universiadi, non è stata effettuata. La Giano, che da società di costruzioni ha fatto il passo in più diventando società sportiva apposta per poter gestire l’atletica nell’impianto senza ulteriori intermediazioni, non dispone della pista. Per motivi strettamente burocratici: l’Aru non l’ha ancora rilasciata. Ma l’Agenzia regionale per l’Universiade è un ente in dismissione, e ... ilnapolista

napolista : Il Collana è socchiuso: palestre aperte, pista no. Perché? Chiedete alla burocrazia L’Agenzia per le Universiadi n… -