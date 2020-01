Il Capitano non manda giù la sconfitta e annuncia battaglia. “Dove non abbiamo vinto oggi vinciamo la prossima volta. La differenza la Lega la fa dopo il voto” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Dove non abbiamo vinto oggi vinciamo la prossima volta”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, incontrando a Bologna i giornalisti insieme a Lucia Borgonzoni per commentare l’esito delle regionali in Emilia Romagna. Il leader della Lega annuncia battaglia: “Hanno promesso tutto e il contrario di tutto, verificheremo che ci siano i bus gratis”, riferendosi ad alcune delle proposte di Stefano Bonaccini. “La differenza la Lega la fa dopo il voto. Non vediamo l’ora di confrontarci con le nostre proposte, da oggi abbiamo ancora più voglia di lavorare”, rimarca Salvini. Poi su una lettura nazionale del voto il leader del Carroccio sottolinea: “Io guardo casa mia e non commento i problemi altrui”. Quanto invece alla coalizione di centrodestra Salvini sia in Emilia-Romagna che in Calabria la giudica “di assoluta ... lanotiziagiornale

