Il candidato M5S in Emilia-Romagna festeggia per la 'scomparsa' di Forza Italia | VIDEO (Di lunedì 27 gennaio 2020) Lo spirito decubertiano si è impadronito della politica. E succede che Simone Benini, candidato del Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna, abbia deciso di esultare per il suo risultato alle elezioni Regionali di domenica 26 gennaio. Peccato che i penstastellati siano crollati nei consensi popolari (anche in Calabria) con numeri di gran lunga inferiori rispetto alla tornata elettorale del 2014. Ma l'importante è vedere i guai in casa degli altri, quindi il M5S decide di gridare al mondo: «Forza Italia è scomparsa». LEGGI ANCHE > Regionali in Emilia-Romagna: la vittoria di Bonaccini RISULTATI «Chi sparisce non è il Movimento 5 Stelle che è in linea con le aspettative al circa il 6% di lista – si legge nel post Facebook pubblicato dalla pagina social di Simone Benini -. Sparisce in Emilia Romagna Forza Italia al 2%».

