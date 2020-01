Il bimbo azzurro in campo con la maglia della Juve: “Ho coperto lo scudetto” (VIDEO) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il nuovo Napoli di Gattuso ieri sera ha compiuto l’epica impresa di battere la Juventus. Ma all’inizio della partita c’è stato un simpatico siparietto durante l’ingresso in campo dei giocatori che in pochi hanno notato. Come sempre i 22 giocatori delle due squadre sono stati accompagnati da altrettanti bambini. Metà vestivano la maglia del Napoli e l’altra metà vestivano quella della Juventus. Ma nel momento in cui la telecamera passa in rassegna tutti i giocatori, un bambino con indosso la maglia bianconera fa un rapido gesto della mano. Con il dito indice fende l’aria per dire “no” mentre con l’altra mano si alza la maglia. Inequivocabilmente vuole dire: “NO, questa non è la mia maglia”. Così fa segno, con un gesto tipico dell’istinto genuino dei bambini. Un simpatico aneddoto che però forse racchiude molto di più. Racconta di una sfida ... anteprima24

