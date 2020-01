I torquemada manettari calpestano pure i morti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Vittorio Sgarbi Mi era sembrata sveglia e intelligente la giornalista di Repubblica contrapposta da Lilli Gruber allo pseudoministro della giustizia Alfonso Bonafede, disperato difensore di principi e valori che non ha mai avuto. Annalisa Cuzzocrea gli chiede, con grande equilibrio, «se ogni tanto pensa agli innocenti che finiscono in carcere? Perché sono tantissimi». «Ma cosa c'entra? Gli innocenti non finiscono in carcere», è l'insensata risposta di Bonafede, che subito la Cuzzocrea smentisce: «No, scusi, dal 1992 al 2018 27mila persone sono state risarcite dallo Stato perché erano finite in carcere da innocenti. Quindi gli innocenti finiscono in carcere». Siccome le considerazioni erano logiche e inappuntabili (dal 1992 ad oggi lo Stato italiano ha speso 700 milioni di euro per ingiusta detenzione. Ogni anno circa 15 milioni di euro), il bilioso Travaglio, per cui un ... ilgiornale

