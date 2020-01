I ristoranti gourmet sono davvero in crisi? (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ha destato un certo clamore l'elenco della crisi profonda in cui versano alcuni importanti ristoranti romani pubblicato dal sito Puntarella Rossa, tra chiusure avvenute, imminenti, possibili e diversi ridimensionamenti di ambizioni e spazi. Tra tutti, “Romeo e Giulietta” di Cristina Bowerman a Testaccio, uno spazio gigantesco ai piedi dell'Aventino in piazza dell'Emporio, che, al di là delle giornate di esordio non sembra mai esser decollato stabilmente. Ma tanto è bastato per chiedersi se il format dell'alta cucina stia tramontando e se sia solo il segnale dell'avvio di una crisi di settore. Quanto irreversibile, però, è ancora tutto da stabilire. Un Paese con sempre meno ristoranti I dati pubblicati di recente da Fipe, la Federazione dei pubblici esercenti, dice che il settore della ristorazione però è in crescita, con 336 mila imprese nel 2019, anche se “l'elevato turn ... agi

