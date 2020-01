I pronostici sportivi di oggi, lunedì 27 gennaio (Di lunedì 27 gennaio 2020) I pronostici di lunedì 27 gennaio: si completa la ventunesima giornata del campionato di Serie B. Nel posticipo si affrontano due squadre che hanno cambiato allenatore, Perugia e Livorno. Il Perugia si è affidato all’esperienza di Serse Cosmi dopo un girone di andata non in linea con le aspettative della società sotto la gestione Oddo, vittima dell’ennesimo esonero. Con Cosmi però l’attesa svolta non è ancora arrivata. Dopo la sconfitta al San Paolo in Coppa Italia contro il Napoli, ne è arrivata un’altra con lo stesso punteggio di 2-0 a Verona contro il Chievo. Il Livorno ha sostituito Breda con Tramezzani ma anche in questo caso i risultati positivi latitano: è ultimo in classifica con appena 13 punti e mai vincente in trasferta dove ha totalizzato appena tre punti. Si gioca anche in Inghilterra, dove c’è l’ultima partita del quarto turno di ... ilveggente

