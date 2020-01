I Dragoni battono il Santa Maria, l’under 18 si aggiudica il derby (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Martino Sannita (Bn) – Due match, due vittorie per i Dragoni sanniti in una ricca domenica di rugby a San Martino Sannita. La giornata sportiva si è aperta con l’affermazione dell’under 18 nel derby. La giovanile rossonera ha superato il Rugby IV Circolo Benevento per 25 a 17. Una partita molto combattuta nella prima frazione di gioco, con i Dragoni tuttavia sempre in vantaggio. I padroni di casa hanno preso il largo nella prima metà del secondo tempo, ma la reazione dei beneventani nella fase finale della sfida ha reso meno inclemente il tabellino. Per il campionato di serie C invece il XV di Ezio Fallarino si è imposto sul Rugby Clan Santa Maria Capua Vetere. I Dragoni sono partiti con il piede sull’acceleratore: tre punti messi a segno da Esposito dalla piazzola, e subito dopo la meta di Laviano nata da una bella azione dei tre ... anteprima24

