I citofoni tacciono e anche i telecronisti di Sky hanno poco da dire

Avremmo dovuto andare al cinema, perciò avevo già messo in conto di essere aggiornato sul risultato a fine spettacolo, in ogni caso, mi ero convinto che il Napoli avrebbe fatto una buona partita, lo avevo detto anche a mio padre nel pomeriggio. Poi al cinema non siamo andati, come a volte succede: "Ci andiamo domani?, "Andiamoci domani". A quel punto guardarla è doveroso e quasi inevitabile. Mi direte che avrei potuto continuare a leggere e vi do ragione, mi mancano poche pagine per finire lo splendido "Friday Night Lights" di Bissinger, un libro sul football americano liceale, sul Texas degli anni ottanta, un libro che ha cambiato il modo di raccontare lo sport, che finalmente è uscito in italiano per 66thand2nd. Nel libro si legge questa frase: "Il ricordo di ciascuna partita era come un prisma di cristallo, sempre più bello e intricato ogni volta che veniva posizionato sotto la ...

