Heather Parisi: famiglia in allarme per il coronavirus (Di lunedì 27 gennaio 2020) Heather Parisi parla del coronavirus esploso in Cina In questi giorni ha provocato massima allerta la minaccia virus cinese, che ha già messo in quarantena milioni di persone. Non molto lontano dal Paese asiatico abita Heather Parisi, precisamente a Hong Kong, dove vive con il compagno Umberto Maria Anzolin e i loro due figli, i gemelli Dylan ed Elizabeth. La famiglia al gran completo gira lungo le strade della città-stato dotata di mascherine. Prendono le necessarie precauzioni, memori della temibilissima SARS, piaga diffusa nei primi anni duemila che provocò circa 700 morti, concentrati soprattutto in Cina e Hong Kong. Pronta a tutto Sui social Heather Parisi si dichiara pronta a tutto. C’è grande preoccupazione riguardo il coronavirus diffuso in Cina. A Hong Kong hanno individuato 118 sospettati, di cui 88 dimessi. Il ricordo della SARS mette tutti in allerta. Sono pronti a ogni ... kontrokultura

