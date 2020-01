Guida tv martedì 28 gennaio, Coppa Italia, Pupa e il Secchione e gli approfondimenti politici (Di lunedì 27 gennaio 2020) Guida tv martedì 28 gennaio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:30 Milan – Torino Coppa Italia Rai 2 ore 21:15 Piacere sono un po’ incinta (Film) Rai 3 ore 21:15 #Cartabianca Canale 5 ore 21:40 New Amsterdam 2×07-08-09 1a Tv (qui le anticipazioni) + Station 19 2×05-06 1a Tv Free Rete 4 ore ore 21:30 Fuori dal coro Italia 1 ore 21:30 La Pupa e il Secchione e viceversa (qui le anticipazioni) La7 ore 21:15 dimartedì Tv8 ore 21:25 Spider-Man 2 Nove ore 21:25 Deja Vu corsa contro il tempo Serie Tv e Film in Tv Guida Tv martedì 28 gennaio Le Serie Tv in Chiaro Canale 5 ore 21:40 New Amsterdam 2×07-08-09 1a Tv + Station 19 2×05-06 1a Tv Free TopCrime ore 21:35 Chicago PD 3×21-22-23 Giallo ore 21:10 Profiling Spike ore 21:30 Sherlock – Scandalo a Belgravia Rai Premium ore 21:20 La guerra è finita Italia 2 ore 21:30 ... dituttounpop

Angy051200 : RT @VolleyLube: Martedì sera sarà ancora Champions League all'Eurosuole Forum! Alle 20.30 un'altra importante sfida in chiave qualificazion… - VolleyLube : Martedì sera sarà ancora Champions League all'Eurosuole Forum! Alle 20.30 un'altra importante sfida in chiave quali… - nelsottobosco : ma io con che forza di volontà ora non vado a dormire ma studio tutta notte E NON POSSO DORMIRE NEANCHE DOMANI POME… -