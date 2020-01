Grey’s Anatomy, Krista Vernoff anticipa cosa accadrà tra Miranda e Ben (Di lunedì 27 gennaio 2020) Krista Vernoff su Miranda e Ben: “Affronteranno l’aborto in modo diverso!” Giovedì 23 gennaio, in America, è andato in onda l’attesissimo crossover tra Grey’s Anatomy e Station 19. Durante lo speciale di due ore, l’amatissima coppia formata da Miranda Bailey e Ben Warren ha avuto modo di affrontare la dolorosa perdita subita nel corso del finale invernale. Intrappolato nel bar di Joe, l’ex specializzando del Grey Sloan Memorial ha confessato ai colleghi il tragico aborto subito dalla moglie. Miranda, invece, ha esternato tutta la frustrazione per la perdita della sua bambina, tra le braccia del suo amico Richard Webber. A pochi giorni dalla messa in onda del doppio episodio, Krista Vernoff ha offerto una panoramica sul futuro della coppia formata da Ben e Miranda. La showrunner ha infatti annunciato che i due affronteranno la dolorosa perdita in ... lanostratv

