Green Leader: Giovanni Minoli da stasera su National Geographic! (Di lunedì 27 gennaio 2020) Green Leader - Le aziende e il pianeta torna stasera su National Geographic con Giovanni Minoli per incontrare le aziende italiane e parlare di sostenibilità. Giovanni Minoli torna stasera su National Geographic per incontrare i manager di alcune delle più importanti aziende presenti nel nostro Paese e parlare di sostenibilità. Green Leader - Le aziende e il pianeta andrà in onda da oggi ogni lunedì alle 20:40: ospite della prima puntata Giuseppe Lavazza, vice presidente di Lavazza. Il riscaldamento globale è una delle principali minacce per il nostro Pianeta e molte aziende stanno concentrando la loro attenzione su soluzioni e processi produttivi che possano contrastare i cambiamenti climatici. Impiego di risorse rinnovabili, riduzione delle emissioni di CO2, Giovanni Minoli torna su National Geographic per parlare ... movieplayer

giuliapigliucci : RT @FOCSIV: Oggi lanciamo la nuova campagna #WardrobeChange, che invita i leader dell'UE a sostenere una radicale trasformazione dell'indus… - digitalsat_it : Green Leader – Le aziende e il pianeta, Minoli su National Geographic - AndreaAAmato : Green Leader - Le aziende e il pianeta: Giovanni Minoli su National Geographic parla di economia e sostenibilità… -