Grande Fratello Vip: Valeria Marini rientra in casa, furiosa con Antonella Elia, Antonio Zequila e Rita Rusic (Di lunedì 27 gennaio 2020) Stasera, 27 gennaio, alle 21.35, su Canale 5 andrà in onda il settimo appuntamento con “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini. Al seguito del direttore di “Chi”: Wanda Nara e Pupo, come sempre. Valeria torna nella casa Valeria Marini tornerà a varcare la porta rossa più famosa di Italia. A seguito del confronto avuto con Rita Rusic, finito male, per non dire malissimo, la showgirl questa sera avrà un nuovo confronto con Antonella Elia e Antonio Zequila. La scorsa settimana, mentre Valeria e Rita discutevano tra loro, Antonella e Antonio commentavano l’aspetto fisico di Marini in malo modo, attribuendole aggettivi dispregiativi e poco edificanti. Cosa avrà da dire loro Valeria? Non ci resta che attendere la diretta! L'articolo Grande Fratello Vip: Valeria Marini rientra in casa, furiosa con Antonella Elia, Antonio Zequila e ... velvetgossip

GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… -