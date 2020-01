Grande Fratello Vip: Paolo Ciavarro confessa cosa pensa realmente di Clizia Incorvaia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Paolo Ciavarro ha detto che cosa pensa realmente di Clizia Incorvaia. Ecco che cosa è successo nella Casa del Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip: flirt in corso tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia? Da qualche giorno i telespettatori della quarta edizione del Grande Fratello Vip stanno ipotizzando un eventuale flirt tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Quest’ultima ha ricevuto un corteggiamento abbastanza palese e sfrontato da parte del modello spagnolo Ivan Gonzalez ma, a sorpresa, quest’ultimo è stato eliminato dal reality venerdì scorso. Inoltre, Clizia non ha mostrato interesse nei suoi confronti. Con Paolo, invece, sembra esserci una maggiore confidenza. I due trascorrono molto tempo insieme a parlare ritagliandosi degli spazi anche “privati”. Tuttavia, qualche ora fa Paolo, parlando con alcuni suoi coinquilini, ha detto apertamente che cosa pensa ... kontrokultura

GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… -