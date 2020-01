Grande Fratello Vip, incidente hot per Michele Cucuzza. Rita Rusic vede tutto e racconta ai coinquilini (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Non è una pa**a, è un melone”. Ecco le parole colme di riservatezza che Rita Rusic ha usato per descrivere ai suoi compagni le parti intime di Michele Cucuzza. Mentre il giornalista stava dormendo in boxer, un incidente hot ha fatto sì che si vedesse più del dovuto. La Rusic non ha perso tempo ed è andata subito ha raccontare l’accaduto ai suoi coinquilini. Chissà come prenderà questo gossip il buon Cucuzza? Intanto si attende la decisione di Barbara Alberti che ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello per fare dei controlli medici. L'articolo Grande Fratello Vip, incidente hot per Michele Cucuzza. Rita Rusic vede tutto e racconta ai coinquilini proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

