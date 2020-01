Grande Fratello VIP, ecco chi sono i tre “bonazzi” chiamati da Alfonso Signorini (Di martedì 28 gennaio 2020) Il caro e buon Alfonso Signorini ha deciso di giocarsi la carte dei “bonazzi”. Proprio stasera, durante la puntata del Grande Fratello VIP, in onda su canale 5, il conduttore ha deciso di risvegliare i bollenti spiriti delle donne della casa che avevano definito gli uomini di questa edizione così: “sono dei micioni, ci vuole un miracolo” I tre fisicati hanno fatto irruzione nella casa durante il pomeriggio, ovviamente ad insaputa delle ragazze, e hanno lasciato un messaggio nel confessionale: Esprimete tre desideri, siamo qui per avverarli. I tre super boys. Ma chi sono questi super boys? ecco qui svelate le loro identità: Matteo Alessandroni è un modello, calciatore e personal trainer italiano già avvezzo al mondo della televisione per aver smentito nel salotto di Barbarella un presunto flirt con Carmen Di Pietro Jacopo Poponcini è un calciatore, ... trendit

