Grande Fratello Vip, Antonella Elia vs Valeria Marini: “sei mitomane” Ecco che cosa si sono dette (Di martedì 28 gennaio 2020) È finalmente giunto lo scontro tra due tostissime donne della televisione italiana: Valeria Marini vs Antonella Elia. Questa sera, durante la puntata del Grande Fratello VIP le due showgirl bionde hanno disputato un match accesissimo fatto di parole non troppo tenere. La Marini, presunta nuova inquilina della casa più spiata d’Italia, ha messo a punto un teatrino molto divertente, facendo trovare sul letto della rivale Antonella un prosciuttone gigante. Quest’ultimo fa riferimento alle parole che la ex Non è la RAI avrebbe riservato alla diva della tv. View this post on Instagram <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f642.png" alt=" trendit

SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -