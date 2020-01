Grande Fratello Vip anticipazioni di stasera lunedì 27 gennaio: Barbara Alberti rientra e arrivano 3 superboy… (Di lunedì 27 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4 anticipazioni puntata del 27 gennaio: Barbara Alberti rientra in casa, torna Valeria Marini per parlare con… lunedì 27 gennaio su Canale 5 prima serata nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip e sarà una puntata ricca di contenuti inaspettati. Un po’ come il ritorno di Barbara Alberti che è stata qualche giorno in ospedale per alcuni accertamenti. La sua uscita dalla casa ha portato all’annullamento del Televoto che la vedeva sfidare Patrick e Fernanda Lessa (leggi qui), adesso che rientra cosa succederà? Valeria Marini varca di nuovo la Porta Rossa, dopo lo scontro della scorsa puntata con Rita Rusic, stavolta il suo obiettivo sono Antonella Elia ed Antonio Zequila. La showgirl non ha gradito i loro sgradevoli commenti e ancor meno la “piccante” rivelazione di Zequila. Il concorrente, infatti, durante la scorsa puntata, ha lasciato intendere ... dituttounpop

