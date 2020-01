Grande Fratello Vip 4, Andrea Montovoli smentisce il flirt con Clizia:”Non c’è attrazione fisica” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Grande Fratello Vip 4 è ormai entrato nel vivo con le dinamiche del gioco che stanno venendo a galla. Gli occhi del pubblico sono puntati su Clizia Incorvaia alla quale in poche settimane sono stati attribuiti diversi flirt. La bella infleuncer è entrata nella casa con l’intento di mettersi alle spalle la dolorosa fine del suo matrimonio con Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni. Probabilmente è più l’opinione pubblica a volerla vedere nuovamente innamorata che la stessa Clizia. Nelle ultime ore i concorrenti del reality più longevo della televisione hanno visto una sorta di flirt tra l’influencer e Andrea Montovoli. L’attore ha dichiarato sin dall’ingresso nella casa di essere single. Tra i due ci sono stati scherzi e scambi di sguardi che hanno lasciato intendere che potesse esserci del tenero. E’ stato proprio Andrea ad intervenire sulla ... kontrokultura

GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… -