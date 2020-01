Grande Fratello Vip 2020, in diretta stasera su Canale 5 la settima puntata: anticipazioni (Di lunedì 27 gennaio 2020) stasera su Canale 5 in diretta alle 21:20 torna il Grande Fratello Vip 2020 con la settima puntata, in cui verrà eliminato uno tra Barbara Alberti, Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese: anticipazioni. Il Grande Fratello Vip 2020 torna stasera su Canale 5, in diretta dalle 21:20, con il settimo appuntamento e tutte le sue polemiche, le sue antipatie e con i suoi litigiosi inquilini della casa più spiata d'Italia. La settima puntata vedrà uscire ancora un altro concorrente tra quelli in nomination: Fernanda Lessa, Barbara Alberti e Patrick Ray Pugliese. E a proposito di Barbara Alberti, che aveva momentaneamente abbandonato la Casa per sottoporsi a un controllo medico, ma è tornata tra i suoi compagni. Cosa accadrà? A pochi giorni dall'acceso confronto con Rita Rusic, Valeria Marini varca di nuovo la Porta ... movieplayer

SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP -