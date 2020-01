GRANDE FRATELLO VIP 2020 Eliminato e diretta | Fabio Testi sotto accusa? | 7a puntata

GRANDE FRATELLO Vip 2020 - in diretta stasera su Canale 5 la settima puntata : anticipazioni : stasera su Canale 5 in diretta alle 21:20 torna il Grande Fratello Vip 2020 con la settima puntata, in cui verrà eliminato uno tra Barbara Alberti, Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese: anticipazioni. Il Grande Fratello Vip 2020 torna stasera su Canale 5, in diretta dalle 21:20, con il settimo appuntamento e tutte le sue polemiche, le sue antipatie e con i suoi litigiosi inquilini della casa più spiata d'Italia. La settima puntata vedrà uscire ...

Stasera in tv lunedì 27 gennaio 2020 - programmi e film : La guerra è finita - GRANDE FRATELLO Vip : Stasera in tv 27 gennaio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky Cosa prevede la guida di Stasera in tv 27 gennaio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la ...

Retroscena al GRANDE FRATELLO Vip - cosa hanno da nascondere Rusic e Denver? : Nell’ultima puntata di Live si è tornato a parlare di Grande Fratello Vip: Barabra D’Urso ha lanciato un sconvolgente scoop su due partecipanti, Rita Rusic e Andrea Denver. Dalla segnalazione che Carmelita ha letto in diretta, pare che i due coinquilini e concorrenti del reality abbiano da nascondere sospettosi trascorsi. Un Retroscena che sta incuriosendo molti spettatori del reality, ma anche di Live Non È La D’Urso. La bomba su Rusic ...

GRANDE FRATELLO Vip - indiscrezione su Valeria Marini : torna nella casa - un confronto serratissimo : torna il Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5 e, stando alle anticipazioni, Valeria Marini entrerà nuovamente nella casa più spiata d'Italia. Stavolta niente confronto con Rita Rusic - che già aveva dovuto sostenere la visita dell'ex marito Vittorio Cecchi Gori -, la Marini avrà un confro

Wanda Nara dal GRANDE FRATELLO Vip a Origgio : pausa pranzo a El Primero : “Bellezza e dolcezza! Al ristorante uruguayano El Primero abbiamo avuto una ospite d’eccezione, Wanda Nara. La ringraziamo di cuore per la fantastica sorpresa e per la grandiosa simpatia!”. Così i titolari del ristorante di Origgio hanno annunciato sulla pagina Facebook l’arrivo di questa gradita ospite, presentatrice tv e procuratore del marito Mauro Icardi. Il ristorante, noto per la sua cucina uruguayana, è il vecchio padiglione Uruguay di ...

Rita Rusic si spoglia completamente e sconvolge il pubblico del GRANDE FRATELLO [VIDEO] : Dopo il video hot in cui sembrava proprio che Rita Rusic si stesse toccando -ed effettivamente il Grande Fratello ha oscurato le telecamere-, la bella produttrice torna a sorprendere e a spogliarsi… I suoi coinquilini la incitano, sono schiavi della sua innata sensualità, il pubblico da casa si divide: c’è chi sorride e chi storce la bocca. Cosa ne penserà Signorini? Vittorio Cecchi Gori: “La donna della mia vita” Mentre ...

Carlotta Maggiorana vuole lasciare la casa | Nostalgia al GRANDE FRATELLO Vip : Carlotta Maggiorana vuole lasciare la casa in prossimità dell’ennesimo live serale di questa sera, tra lacrime amare e la Nostalgia di casa, sembrerebbe aver deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. Cosa è successo durante questi giorni? Il conto alla rovescia per la super puntata di questa sera è partito e Alfonso Signorini insieme ai […] L'articolo Carlotta Maggiorana vuole lasciare la casa | Nostalgia al Grande Fratello Vip ...

GRANDE FRATELLO Vip anticipazioni di stasera lunedì 27 gennaio : Barbara Alberti rientra e arrivano 3 superboy… : Grande Fratello Vip 4 anticipazioni puntata del 27 gennaio: Barbara Alberti rientra in casa, torna Valeria Marini per parlare con… lunedì 27 gennaio su Canale 5 prima serata nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip e sarà una puntata ricca di contenuti inaspettati. Un po’ come il ritorno di Barbara Alberti che è stata qualche giorno in ospedale per alcuni accertamenti. La sua uscita dalla casa ha portato all’annullamento ...

Rita Rusic - spuntano scatti bollenti dopo il video scandalo al GRANDE FRATELLO Vip : le foto : Rita Rusic è sicuramente una delle protagoniste più discusse della casa del Grande Fratello. Ultimamente è stata al centro del gossip per un video che sta ancora oggi circolando in rete e che la ritrae (pare) in un momento di intimità personale all’interno della casa. Bellissima e senza peli sulla lingua, la produttrice cinematografica, consapevole della sua avvenenza, sul suo canale Instagram è solita pubblicare degli scatti che mettono ...

GRANDE FRATELLO Vip : le anticipazioni della settima puntata : Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, che questa sera andrà in onda con la settima puntata della quarta edizione. Il live serale verrà trasmesso in onda su Canale 5 e Mediaset Play a partire dalle 21.40. L’ultimo serale del GF è andato in onda solo venerdì, ma già tantissimi risvolti hanno cambiato tutte le carte in tavola e questa sera Alfonso Signorini dovrà affrontare a muso duro una serie di situazioni createsi nella casa. ...

Barbara Alberti in ospedale : via dalla casa del GRANDE FRATELLO VIP : Questo articolo Barbara Alberti in ospedale: via dalla casa del Grande Fratello VIP è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Barbara Alberti attualmente si trova in ospedale, generando la preoccupazione dei suoi fan, e pare non voglia più tornare al Grande Fratello ViP. Barbara Alberti, scrittrice, sceneggiatrice, opinionista televisiva e nuova partecipante dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP pare si ...

GRANDE FRATELLO Vip : Valeria Marini rientra in casa - furiosa con Antonella Elia - Antonio Zequila e Rita Rusic : Stasera, 27 gennaio, alle 21.35, su Canale 5 andrà in onda il settimo appuntamento con “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini. Al seguito del direttore di “Chi”: Wanda Nara e Pupo, come sempre. Valeria torna nella casa Valeria Marini tornerà a varcare la porta rossa più famosa di Italia. A seguito del confronto avuto con Rita Rusic, finito male, per non dire malissimo, la showgirl questa sera avrà un nuovo ...

GRANDE FRATELLO Vip : Paolo Ciavarro confessa cosa pensa realmente di Clizia Incorvaia : Paolo Ciavarro ha detto che cosa pensa realmente di Clizia Incorvaia. Ecco che cosa è successo nella Casa del Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip: flirt in corso tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia? Da qualche giorno i telespettatori della quarta edizione del Grande Fratello Vip stanno ipotizzando un eventuale flirt tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Quest’ultima ha ricevuto un corteggiamento abbastanza palese e sfrontato da ...

GRANDE FRATELLO Vip - uno dei concorrenti in casa avrebbe fatto battute su Hitler e l’Olocausto : Dopo l’accusa di omofobia, oggi ne arriva un’altra davvero grave. Proprio nella giornata della memoria, Salvo Veneziano ha scagliato un macigno contro Fabio Testi, accusandolo di aver fatto delle battute su Adolf Hitler e l’Olocausto. Stamani durante una live su Instagram il pizzaiolo ha chiesto che il GF richiami ufficialmente il concorrente per quello che avrebbe detto sulle vittime dei lager. “Perché il GF e Signorini ...