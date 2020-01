Grammy Awards 2020: i fashion look dello show (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ariana Grande in Giambattista Valli Dua Lipa in Alexander Wang Billie Eilish in Gucci Lizzo in Atelier Versace Cardi B in Mugler Camila Cabello in Atelier Versace Lana Del Rey Bebe Rexha in Christian CowanGwen Stefani in Dolce & GabbanaRosalía in Alexander WangGrace Elizabeth in Giuseppe Di MorabitoHeidi Klum in DundasPriyanka Chopra in Ralph & Russo e Nick JonasChrissy Teigen in Yanina Sophie Turner in Louis Vuitton e Joe JonasCynthia Erivo in Valentino Alessandra Ambrosio in BalmainFKA Twigs in Edmarler Jameela Jamil in Georges ChakraH.E.R.in Dsquared2Lo Staples Center di Los Angeles ieri notte è stato illuminato dalle stelle più brillanti della musica internazionale: è qui infatti che, come ogni anno, si sono svolti i Grammy Awards, arrivati alla loro 62esima edizione. Ovvero l’ultima, patinata cerimonia prima del vero e proprio culmine della cosiddetta award season, ... vanityfair

