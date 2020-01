Gradisca, il migrante georgiano non è morto per il pestaggio (Di lunedì 27 gennaio 2020) L'autopsia sembra escludere l'ipotesi che il 38enne georgiano Vakhtang Enukidze sia deceduto per gli effetti dell'intervento degli agenti all'interno del Centro di permanenza per rimpatri. "E' morto per edema polmonare" repubblica

repubblica : 'Nel centro di Gradisca situazione fuori controllo. Verità sul migrante morto' [aggiornamento delle 22:43] - eziomauro : Migrante picchiato e morto nel Cpr di Gradisca: 'Rischio di un nuovo caso Cucchi' - Radicali : NEI CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI È A RISCHIO LO STATO DI DIRITTO? Nei #CPR le persone vivono chiuse in gabbi… -