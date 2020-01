Governo, Pd alza la voce con il M5S: «Basta antipolitica e giustizialismo». E Orlando vuol rifondare i Dem (Di lunedì 27 gennaio 2020) L'affondo del vicesegretario Dem: «Noi non vogliamo dei posti: vogliamo un assetto programmatico che tenga conto delle diseguaglianze, della lotta per la transizione ecologica e che sia messa da parte dal M5s una certa vena antipolitica e giustizialista. Un rimpasto? No, vogliamo rivedere i decreti sicurezza e trovare un accordo per una norma diversa da quella Bonafede sulla prescrizione» firenzepost

