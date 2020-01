Giulia d’Urso selfie bollente: la corteggiatrice sensuale in costume [FOTO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Alla fine ce l’ha fatta, è stata lei a conquistare il cuore difficile di Giulio Raselli: stiamo parlando di Giulia d’Urso. La bella corteggiatrice ha fatto breccia nel cuore di Raselli tanto da portarlo a dichiararsi il giorno della scelta. Un “ti amo” detto con naturalezza che ha sciolto tutti e ha fatto piangere di gioia Giulia. Oltre a essere molto dolce, Giulia è una ragazza bellissima e oggi la vediamo in uno scatto super sensuale… selfie bollente Insomma dicevamo che della sua innata sensualità se ne sono accorti tutti, soprattutto Giulio. In questo selfie allo specchio vediamo Giulia sfoggiare un fisico pazzesco con delle curve abbondanti e sensualissime che farebbero girare la testa a chiunque… complimenti! L'articolo Giulia d’Urso selfie bollente: la corteggiatrice sensuale in costume FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

