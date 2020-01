Giovane donna si lancia dal balcone di casa: versa in condizioni gravissime (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAriano Irpino (Av) – Insano gesto da parte di una donna di 38 anni ad Ariano Irpino. La donna si è lanciata dal balcone della sua abitazione. Immediato il trasporto all’ospedale Sant’Ottone Frangipane. Ricoverata in condizioni gravissime ha riportato diversi traumi. Poco dopo è stato deciso il trasferimento in eliambulanza presso l’ospedale del “Mare”. Al momento restano sconosciute le ragioni che hanno spinto la donna al gesto. L'articolo Giovane donna si lancia dal balcone di casa: versa in condizioni gravissime proviene da Anteprima24.it. anteprima24

