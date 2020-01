Giorno della Memoria, perché si celebra questa ricorrenza (Di lunedì 27 gennaio 2020) Oggi 27 gennaio è il Giorno della Memoria, ricorrenza nata per celebrare le vittime dell’Olocausto e per combattere la discriminazione dell’uomo verso l’altro Il Giorno della Memoria è una ricorrenza annuale celebrata il 27 gennaio per ricordare le vittime dell’Olocausto. La data è stata scelta nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1° novembre 2005 durante … L'articolo Giorno della Memoria, perché si celebra questa ricorrenza proviene da www.inews24.it. inews24

