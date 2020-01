Giorno della Memoria, il video del drone che sorvola Auschwitz (Di lunedì 27 gennaio 2020) È il simbolo dell’Olocausto, un ammonimento a non dimenticare mai le atrocità compiute dai nazisti. Il campo di concentramento di Auschwitz, costruito nella Polonia meridionale occupata, è stato il più grande mai realizzato ed ebbe un ruolo fondamentale nel progetto di «soluzione finale della questione ebraica». Il Giorno della Memoria è stato istituito nel 2005 proprio per commemorare la liberazione del campo da parte delle truppe sovietiche, avvenuta il 27 gennaio 1945. Auschwitz, dove morì più di un milione di persone (oltre il 90% ebrei), viene visitato ogni anno da migliaia di turisti e sopravvissuti. Le persone che furono assassinate nel campo furono spazzate via dalla faccia della terra: non c’è traccia di chi fossero, non ci sono tombe, le loro ceneri furono scaricate negli stagni e nei fiumi. Per dare la dimensione di quell’orrore, la Bbc ha sorvolato il campo, una vera e ... vanityfair

