Giorno della Memoria | il dovere di ricordare l’abisso

Mattarella nel Giorno della Memoria : "A Mondovì scritta ignobile - l'antisemitismo non è scomparso" : Il presidente durante la celebrazione al Quirinale: "In Italia la persecuzione degli ebrei non fu all'acqua di rose, ma feroce e spietata da parte degli stessi fascisti: niente colpi di spugna sul passato"

Lecco - trovata strappata una copia della “Lettera agli ebrei” di S. Paolo alla vigilia del Giorno della Memoria : Lecco, trovata strappata una copia della “Lettera agli ebrei” di S. Paolo alla vigilia del Giorno della Memoria Una copia della Lettera agli Ebrei di San Paolo è stata presa dalla cassetta del book crossing, strappata e lasciata a pezzi per terra ieri nell’area dello storico complesso conventuale del Lavello di Calolziocorte, in provincia di Lecco. Il gesto, come riporta l’agenzia Ansa, è avvenuto alla vigilia della ...

Giorno della memoria : un drone sorvola Auschwitz. Ecco le strazianti e commoventi immagini [VIDEO] : Le immagini valgono spesso più di mille parole. Ed è per questo che nel Giorno della memoria guardare queste strazianti immagini girate dalla BBC nel 2015, in occasione del 70esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Birkenau, ad Auschwitz in Polonia, diventa quasi un obbligo. Oggi il terribile campo è patrimonio dell’Unesco e viene visitato ogni anno da migliaia di persone, tra cui molti sopravvissuti all’eccidio ...

Giorno della Memoria - perché si celebra questa ricorrenza : Oggi 27 gennaio è il Giorno della Memoria, ricorrenza nata per celebrare le vittime dell’Olocausto e per combattere la discriminazione dell’uomo verso l’altro Il Giorno della Memoria è una ricorrenza annuale celebrata il 27 gennaio per ricordare le vittime dell’Olocausto. La data è stata scelta nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1° novembre 2005 durante […] L'articolo Giorno della Memoria, perché ...

Giorno della Memoria - il video del drone che sorvola Auschwitz : È il simbolo dell’Olocausto, un ammonimento a non dimenticare mai le atrocità compiute dai nazisti. Il campo di concentramento di Auschwitz, costruito nella Polonia meridionale occupata, è stato il più grande mai realizzato ed ebbe un ruolo fondamentale nel progetto di «soluzione finale della questione ebraica». Il Giorno della Memoria è stato istituito nel 2005 proprio per commemorare la liberazione del campo da parte delle truppe sovietiche, ...

Il Giorno della Memoria senza Piero Terracina : Lo scorso 8 dicembre 2019 se ne è andato Piero Terracina, unico sopravvissuto della sua famiglia all'internamento nel campo di concentramento di Auschwitz - Birkenau. Testimone instancabile della Shoah oggi, nel Giorno della Memoria, la sua assenza si fa sentire ancora più forte: cosa faremo quando i testimoni dell'orrore nazista non ci saranno più.Continua a leggere

Giorno della Memoria : al via celebrazioni al Quirinale : In corso al Quirinale la celebrazione del “Giorno della Memoria“. Presenti il premier Giuseppe Conte, i ministri Luigi Di Maio, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese e Lucia Azzolina. Nel salone dei Corazzieri anche i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati, la vicepresidente Mara Carfagna. Atteso il discorso del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Prenderanno la parola, oltre al ministro ...

Giorno della Memoria a Paderno : “Aspettiamo Liliana Segre nelle nostre scuole” : “Ho chiesto a Liliana Segre di incontrare un’ultima volta le nostre scuole”. Nel Giorno della Memoria Paderno Dugnano lancia un appello alla senatrice a vita. Durante i discorsi istituzionali per la giornata del 27 gennaio il sindaco Ezio Casati ha ricordato la testimonianza di Segre. “A Paderno abbiamo una cittadina in più, lei è diventata cittadina onoraria“, ha detto il primo cittadino ai ragazzi della ...

Giorno della memoria in Cgil - l’Olocausto in un confronto tra le scuole : Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella “Giornata dell memoria” sono stati riproposti l’Olocausto e le leggi razziali alle generazioni più giovani nella ricorrenza della liberazione dei Campi di sterminio del 27 gennaio 1945. Gli studenti degli istituti Superiori “Galilei-Vetrone” e “Pietro Giannone” di Benevento hanno partecipato anche quest’anno alla proposta della Cgil che ha voluto ...

Il Giorno della Memoria in tv - docuserie e speciali per riflettere sugli orrori del genocidio nazista : Le parole dei sopravvissuti sono e rimarranno le testimonianze più preziose per commemorare il Giorno della Memoria, ma letteratura, cinema e televisione possono aiutare a tener vivo il ricordo dell'Olocausto e dei crimini nazifascisti offrendo nuove prospettive dalle quali osservare gli eventi. Che si tratti di opere di fantasia o rievocazioni di fatti storici, le produzioni televisive incentrate sulla Shoah e la perversa ideologia ...

Giorno della Memoria - Segre agli studenti : «Respingete il vento gelido dell’indifferenza» : La senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell’Olocausto e testimone della Shoah italiana, ha inviato un messaggio in occasione del 75esmo Giorno della Memoria agli studenti di Fasano, dove l’Amministrazione comunale ha in corso in questi giorni gli adempimenti per conferire alla senatrice la cittadinanza onoraria, da votare poi in aula. Nel saluto agli studenti e agli insegnanti, Liliana Segre ha invitato a rimanere «sempre ...

Giorno della Memoria - il videogioco come strumento per non dimenticare la Shoah : Imagination Is the Only Escape, My Memeory of Us e il futuro Through the Darkest of Times rappresentano la volontà crescente di game designer e creatori di usare il medium videoludico come strumento di raccolta e diffusione della Memoria - e quindi di una coscienza - collettiva, affinché gli orrori del passato non si ripetano ancora.Continua a leggere