Giornata della Memoria: Sonja, tra i ragazzi salvati di Villa Emma. “A don Arrigo ho detto solo una cosa: grazie. Mi ha salvato la vita” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sonja Borus era una ragazzina di 15 anni quando è arrivata a Nonantola. Dalla Germania “alcune persone” avevano radunato un gruppo di giovani ebrei “che potessero camminare, sopravvivere al viaggio” per portarli in salvo a Villa Emma. Sonja, a Berlino, deve salutare la madre e il fratello più piccolo: non li rivedrà mai più, scomparsi dietro i cancelli di Auschwitz. Il padre era già stato ucciso in un altro campo di concentramento, mentre del fratello maggiore saprà che è morto in Russia soltanto quando arriverà in Israele. La storia di Sonja è quella di una donna sopravvissuta per miracolo, grazie a un maestro che dalla Germania ha portato in treno quel gruppetto di ragazzi prima in Austria e poi in Slovenia. Un giorno, quando erano vicini a Lubiana, si svegliano, camminano qualche ora e arrivano a prendere un treno che li porterà a Villa Emma, rifugio sulla via ... ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Oggi è la giornata dell’orgoglio e della riscossa per la Calabria bella e sana: la Lega c’è! #oggivotoLega - LaStampa : Nella giornata in cui l’Inter è tornata l’Inter, ovvero una specie di reparto di neuropsichiatria, la Juventus ha s… - lorepregliasco : Vediamo se l'affluenza regge nel resto della giornata in #EmiliaRomagna. Sicuramente per ora è altissima, in linea… -