Giornata della Memoria, Liliana Segre insultata sui social con account fittizi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Liliana Segre insultata sui social con account fittizi. A segnalare gli episodi è stata la Fnsi. Episodio di razzismo anche a Rezzato. ROMA – Liliana Segre insultata sui social con account fittizi nel Giornata della Memoria. A lanciare l’allarme è stata la Fnsi che ha voluto mettere in evidenza come la senatrice a vita sia stata presa di mira in questa ricorrenza particolare. Nelle prossime ore sulla vicenda potrebbe essere aperta una nuova indagine per cercare di risalire all’identità delle persone che sono state protagoniste di questi insulti. Liliana Segre insultata sui social Non è la prima volta che Liliana Segre viene presa nel mirino sui social. In passato la senatrice a vita ha ricevuto minacce sia virtuali che reali con la Procura di Milano che ha ordinato la scorta per la donna. Questa volta gli insulti sono arrivati nel Giorno della Memoria da ... newsmondo

