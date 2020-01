Giornata della Memoria, il 42% degli studenti italiani non sa chi sia Liliana Segre (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il 27 gennaio si celebrerà la Giornata della Memoria ma nelle nostre scuole sono tanti i ragazzi che non conoscono l'Olocausto. Lo rivela una web survey condotta da Skuola.net su un campione di 3mila studenti di medie, superiori e università. I risultati non sono per nulla rassicuranti. Il 42% non sa chi sia Liliana Segre ( il 4% pensa sia il Ministro dell'Istruzione), 1 su 10 sostiene addirittura che non è così importante continuare a ricordare. Ciò che sembra mancare ai giovani è spesso è la (...) - Istruzione / Shoah , , Deportazione, Giornata della Memoria, Associazione Nazionale ex Deportati nei Campi Nazisti feedproxy.google

matteosalvinimi : Oggi è la giornata dell’orgoglio e della riscossa per la Calabria bella e sana: la Lega c’è! #oggivotoLega - lorepregliasco : Vediamo se l'affluenza regge nel resto della giornata in #EmiliaRomagna. Sicuramente per ora è altissima, in linea… - SerieA : Tutti i risultati della 21ª giornata di #SerieATIM. #WeAreCalcio -