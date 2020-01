Giornata della memoria 2020, perché è importante celebrarla (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il 27 gennaio 2020 è la Giornata della memoria, un’occasione per commemorare il 75° anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine dell'Olocausto. Fu proprio in quel giorno del 1945 che i cancelli di Auschwitz furono abbattuti dall’Armata Rossa impegnata nell’offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania. Per questo motivo l'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2005 stabilì, con la risoluzione 60/7 dell’1 novembre del 2005, che la Giornata della memoria diventasse una ricorrenza internazionale. Una data simbolo delle persecuzioni naziste a perenne memoria delle vittime di quel tragico periodo e delle leggi razziali che in Italia furono applicate, fra il 1938 e il 1945, inizialmente dal regime fascista e poi dalla Repubblica Sociale Italiana. Ricordare un evento tanto lontano nel tempo è ... gqitalia

