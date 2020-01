Giorgia Meloni dopo il voto attacca le Sardine: «Studiate a tavolino, hanno aiutato il Pd» (Di lunedì 27 gennaio 2020) «Salvini ha fatto campagna elettorale pancia a terra, glielo riconosco e alla fine il risultato complessivo del centrodestra è stato un ottimo risultato. È la sinistra che ha dovuto recuperare con le Sardine, che sono state Studiate a tavolino, un fenomeno che non voleva spostare consenso ma mobilitare l’elettorato di centrosinistra», queste le parole di Giorgia Meloni, ospite di “Quarta Repubblica” su Rete4. La leader di Fratelli d’Italia non ha risparmiato critiche al movimento nato spontaneamente a Bologna e che in questi mesi ha portato in piazza migliaia di persone. «Non accetto lezioni di lotta all’odio, da questa gente non ne prendo. Le Sardine hanno dato una mano al Pd – ha aggiunto – hanno fatto riguadagnare un po’ di orgoglio a una sinistra impresentabile». Poi, ripetendo che la loro presenza in tv avrebbe violato la par condicio, ... open.online

