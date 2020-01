Giallo a Venezia, trovato morto a 38 anni Matteo Voltolina: il padre fondò l’Antica Murrina (Di lunedì 27 gennaio 2020) È stato trovato morto in una stanza d'albergo a Mestre Matteo Voltolina, 38 anni e figlio di Francesco, tra i fondatori dell'Antica Murrina Veneziana. Mistero sulle cause, per scoprire le quali è stata disposta l'autopsia dall'autorità giudiziaria, anche se non c'erano segni di violenza né presenza di stupefacenti. fanpage

notizie_venezia : La nuova Venezia: La “pantera rosa” cambia colore Il palazzo Ater diventa giallo - cultve : RT @comunevenezia: #Cultura - #Mesthriller ?????? Prorogata fino a domenica 2 febbraio la mostra 'Il Giallo fa '90' ospitata dal Centro cul… - radiocafoscari : RT @comunevenezia: #Cultura - #Mesthriller ?????? Prorogata fino a domenica 2 febbraio la mostra 'Il Giallo fa '90' ospitata dal Centro cul… -