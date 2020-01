Ghee: il burro ayurvedico (Di lunedì 27 gennaio 2020) Usato in India da più di seimila anni e addirittura considerato in Ayurveda come uno dei doni più preziosi, oggi il burro indiano “Ghee” viene consigliato da molti nutrizionisti occidentali anche nell’ambito di regimi dimagranti finalizzati alla perdita di peso. Cos’è “Si tratta di burro chiarificato ottenuto esclusivamente dal burro di latte di mucca e privato, attraverso un opportuno procedimento, della sua parte acquosa, della caseina, del lattosio e dei grassi nocivi, pertanto contiene circa il 60% di grassi saturi a catena corta, vitamine liposolubili e antiossidanti; è un grasso puro”, spiega Loredana Maggialetti, esperta in Metodologie Ayurvediche, diplomata in India, nel suo libro “Ayurveda” scritto per Tecniche Nuove. “In passato veniva utilizzato durante i riti spirituali, le celebrazioni religiose, le preghiere, i matrimoni, i funerali e nei templi; successivamente, e fino ai ... dilei

