Gf Vip | Valeria Marini nuova concorrente? Antonella Elia non ha dubbi | Sarà una

Valeria Marini nuova concorrente? Antonella Elia non ha dubbi: "Sarà una tragedia" - (Di martedì 28 gennaio 2020) Francesca Galici  La Alberti torna in gioco: "Ho avuto nostalgia"Valeria Marini è rientrata nella Casa e ha destabilizzato gli altri concorrenti all'ipotesi che potrebbe restare come concorrente, soprattutto la Elia con la quale ha avuto uno scontro face to face Ritorno a sorpresa di Valeria Marini al Grande Fratello. La showgirl è stata protagonista della quinta puntata solo una settimana fa ma oggi ha deciso di varcare nuovamente la porta rossa per un confronto con gli inquilini. Stavolta, il suo bersaglio non è Rita Rusic, con la quale ha avuto un incontro-scontro 7 giorni fa, ma gli altri inquilini della Casa che, in quell'occasione, non le hanno risparmiato epiteti poco gentili. In particolare, Valeria Marini è entrata nella Casa per un confronto con Antonio Zequila e Antonella Elia, due di quelli che hanno usato parole pesanti contro di lei.

